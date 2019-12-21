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Erdoğan: "CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için...
6 saat önce
Erdoğan: "CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor."
Son Dakika Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü Kuruluş Osman dizisinde şaşırtan mantık hatası! Araç çekme faaliyetleri sona eren Trafik Vafkı'nın çekicileri otoparklara toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Turhan'ın oğlunun nikahında şahitlik yaptı