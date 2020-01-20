Erdoğan: "(CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi) AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: '(CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi) AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi... - Son Dakika

Erdoğan: "(CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi) AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi...

6 saat önce

Erdoğan: "(CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi) AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi ispatla. İspatlayamıyorsan demek ki bunlar sende.

Erdoğan:

Erdoğan: "(CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi) AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi ispatla. İspatlayamıyorsan demek ki bunlar sende."

AK Parti, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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