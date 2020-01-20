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Erdoğan: "(CHP'nin önergesi) Daha bunların neleri çıkacak.
6 saat önce
Erdoğan: "(CHP'nin önergesi) Daha bunların neleri çıkacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Erdoğan: "(CHP'nin önergesi) Daha bunların neleri çıkacak. Şimdi bu pisliklerden kurtulmak için parlamentonun üzerine bunu yıkmak istiyorlar."
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