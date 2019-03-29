Erdoğan: "Chp, Sözde İyi Parti, Hdp, Saadet'e Gönül Verenlere Sesleniyorum, Bu Karanlık İttifakın...
1 saat önce
Erdoğan: "CHP, sözde İYİ Parti, HDP, Saadet'e gönül verenlere sesleniyorum, bu karanlık ittifakın ne ülkemize ne İstanbul'a en küçük faydası olacak"
Erdoğan: "CHP, sözde İYİ Parti, HDP, Saadet'e gönül verenlere sesleniyorum, bu karanlık ittifakın ne ülkemize ne İstanbul'a en küçük faydası olacak"
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:42 Kaynak: AA
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