Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp, Sözde İyi Parti, Hdp, Saadet'e Gönül Verenlere Sesleniyorum, Bu Karanlık İttifakın...

Erdoğan: "Chp, Sözde İyi Parti, Hdp, Saadet'e Gönül Verenlere Sesleniyorum, Bu Karanlık İttifakın...

1 saat önce

Erdoğan: "CHP, sözde İYİ Parti, HDP, Saadet'e gönül verenlere sesleniyorum, bu karanlık ittifakın ne ülkemize ne İstanbul'a en küçük faydası olacak"

Erdoğan:
Erdoğan: "CHP, sözde İYİ Parti, HDP, Saadet'e gönül verenlere sesleniyorum, bu karanlık ittifakın ne ülkemize ne İstanbul'a en küçük faydası olacak"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:42 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp, Sözde İyi Parti, Hdp, Saadet'e Gönül Verenlere Sesleniyorum, Bu Karanlık İttifakın...
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