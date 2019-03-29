Erdoğan: "Chp, Sözde İyi Parti, Hdp, Saadet'e Gönül Verenlere Sesleniyorum, Bu Karanlık İttifakın...

Erdoğan: "CHP, sözde İYİ Parti, HDP, Saadet'e gönül verenlere sesleniyorum, bu karanlık ittifakın ne ülkemize ne İstanbul'a en küçük faydası olacak"

Erdoğan: "CHP, sözde İYİ Parti, HDP, Saadet'e gönül verenlere sesleniyorum, bu karanlık ittifakın ne ülkemize ne İstanbul'a en küçük faydası olacak"

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