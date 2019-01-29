Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp, Türkeş ve Arkadaşlarını 12 Eylül'de En Ağır İşkencelere Maruz Bırakarak İdamla...

Erdoğan: "Chp, Türkeş ve Arkadaşlarını 12 Eylül'de En Ağır İşkencelere Maruz Bırakarak İdamla...

38 dakika önce

Erdoğan: "CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor"

Erdoğan:
Erdoğan: " CHP, Türkeş ve arkadaşlarını 12 Eylül'de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını yeniden vitrine çıkarıyor"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:35 Kaynak: AA

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