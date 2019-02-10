Erdoğan: "Chp ve Onlarla Birlikte Hareket Eden Bir Kesim Her Seçim Öncesinde ve Sonrasında Suyu...
1 saat önce
Erdoğan: "CHP ve onlarla birlikte hareket eden bir kesim her seçim öncesinde ve sonrasında suyu bulandırmak, kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor.
Erdoğan: "CHP
ve onlarla birlikte hareket eden bir kesim her seçim öncesinde ve sonrasında suyu bulandırmak, kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor. Her seferinde hakkettikleri cevabı milleten de Seçim Kurulu'ndan da aldıkları halde aynı teraneyi sürekli ısıtıp gündeme getirmekten geri durmazlar."
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:58 Kaynak: AA
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