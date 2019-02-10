Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp ve Onlarla Birlikte Hareket Eden Bir Kesim Her Seçim Öncesinde ve Sonrasında Suyu...

Erdoğan: "Chp ve Onlarla Birlikte Hareket Eden Bir Kesim Her Seçim Öncesinde ve Sonrasında Suyu...

1 saat önce

Erdoğan: "CHP ve onlarla birlikte hareket eden bir kesim her seçim öncesinde ve sonrasında suyu bulandırmak, kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "CHP ve onlarla birlikte hareket eden bir kesim her seçim öncesinde ve sonrasında suyu bulandırmak, kafaları karıştırmak için ortalığı velveleye veriyor. Her seferinde hakkettikleri cevabı milleten de Seçim Kurulu'ndan da aldıkları halde aynı teraneyi sürekli ısıtıp gündeme getirmekten geri durmazlar."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:58 Kaynak: AA

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