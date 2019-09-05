Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet...
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet...

3 saat önce

Erdoğan: "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.

Erdoğan:

Erdoğan: "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum
Transfer sezonuna Mbaye Diagne damga vurdu! Erdoğan: Eylülün sonuna kadar güvenli bölge çalışmaları başlamazsa kapıları açarız Yatakta çıplakken "Gözlerini kapat" dediği karısına kabusu yaşattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 15:30:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]