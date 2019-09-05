Erdoğan: "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet...
3 saat önce
Erdoğan: "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "CHP ve ortakları içine sindirse de sindirmese de artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden geriye dönüş yoktur."
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