Erdoğan: "Chp ve Şürekası Sadece Bölücü Örgütün Tünel Siyasetine Aracılık Etmiyor; Milletle...
42 dakika önce
Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor.
Erdoğan: "CHP
ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor."
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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