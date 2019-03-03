Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp ve Şürekası Sadece Bölücü Örgütün Tünel Siyasetine Aracılık Etmiyor; Milletle...

Erdoğan: "Chp ve Şürekası Sadece Bölücü Örgütün Tünel Siyasetine Aracılık Etmiyor; Milletle...

42 dakika önce

Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor; milletle yürümemize, kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:06 Kaynak: AA

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