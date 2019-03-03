Erdoğan: "Chp ve Şürekası Sadece Bölücü Örgütün Tünel Siyasetine Aracılık Etmiyor; Milletle...

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6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu

Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!

Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam