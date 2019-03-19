Erdoğan: "Chp'ye Gönül Veren Kardeşlerime Sesleniyorum.
1 saat önce
Erdoğan: "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum.
Erdoğan: "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz?"
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:12 Kaynak: AA
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