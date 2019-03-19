Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp'ye Gönül Veren Kardeşlerime Sesleniyorum.

Erdoğan: "Chp'ye Gönül Veren Kardeşlerime Sesleniyorum.

1 saat önce

Erdoğan: "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:12 Kaynak: AA

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