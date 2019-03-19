Erdoğan: "Chp'ye Gönül Veren Kardeşlerime Sesleniyorum.

Erdoğan: "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum.

Erdoğan: "CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz?"

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan Müjdeyi Verdi: Bin Kişilik İstihdam Sağlanacak

Dargeçit'te Çatışma: 3 PKK'lı Öldürüldü, 3 Asker Yaralı

Temel Karamollaoğlu, AK Parti'nin Oy Oranı İçin Rakam verdi

Kadıköy'de Kediye Saldıran Kişi ile Kavga Eden Gencin Annesi O Anları Anlattı