Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne Gönül Vermiş Kardeşlerime Sesleniyorum; Böyle Bir...

Erdoğan: "Chp'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne Gönül Vermiş Kardeşlerime Sesleniyorum; Böyle Bir...

1 saat önce

Erdoğan: "CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu? Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul'u yönetmek olması mümkün mü? Demek ki işin ardında başka hesaplar var.

Erdoğan:
Erdoğan: " CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu? Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul'u yönetmek olması mümkün mü? Demek ki işin ardında başka hesaplar var. Zaten Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'nın borazanlarına kadar herkes bu hesabı ifşa etti."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:38 Kaynak: AA

İYİ Parti, Saadet Partisi, Güncel
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