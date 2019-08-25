Erdoğan: "(CHP'ye) Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık...
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Erdoğan: "(CHP'ye) Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "(CHP'ye) Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır bekliyor."
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