Erdoğan: "Chp'yi Tarif Edecekseniz 3 Ç ile Tarif Edeceksiniz, Çöp, Çamur, Çukur, CHP Budur"
56 dakika önce
- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.
- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:25 Kaynak: AA
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