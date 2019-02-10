Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp'yi Tarif Edecekseniz 3 Ç ile Tarif Edeceksiniz, Çöp, Çamur, Çukur, CHP Budur"

Erdoğan: "Chp'yi Tarif Edecekseniz 3 Ç ile Tarif Edeceksiniz, Çöp, Çamur, Çukur, CHP Budur"

56 dakika önce

- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.

- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sandık Başkanları Buluşması öncesi vatandaşlara hitap etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Çifte Müjde: Kitapta KDV Sıfırlanacak ve Rami Kışlası Kütüphane Olacak Önceki Seçimde Kahve Dağıtan AK Parti, 31 Mart İçin Çay Dağıtacak

AK Partili Başkan Neye Uğradığını Şaşırdı: Bizden Oy Yok Mobil Tanzim Satışı Başladı! İşte Fiyatlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 17:21:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp'yi Tarif Edecekseniz 3 Ç ile Tarif Edeceksiniz, Çöp, Çamur, Çukur, CHP Budur"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]