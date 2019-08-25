Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında...
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Erdoğan: "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında...

45 dakika önce

Erdoğan: "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: "CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın"

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 05:52 Kaynak: AA
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