Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Chp Zihniyetinin Türkiye'yi Yasaklarla Yolsuzluklarla Yoksullukla Dolu O Eski Karanlık...

Erdoğan: "Chp Zihniyetinin Türkiye'yi Yasaklarla Yolsuzluklarla Yoksullukla Dolu O Eski Karanlık...

1 saat önce

Erdoğan: "CHP zihniyetinin Türkiye'yi yasaklarla yolsuzluklarla yoksullukla dolu o eski karanlık günlerine tekrar döndürmesine izin vermeyeceğiz.

Erdoğan:
Erdoğan: "CHP zihniyetinin Türkiye'yi yasaklarla yolsuzluklarla yoksullukla dolu o eski karanlık günlerine tekrar döndürmesine izin vermeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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