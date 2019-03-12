Erdoğan: "Chp Zihniyetinin Türkiye'yi Yasaklarla Yolsuzluklarla Yoksullukla Dolu O Eski Karanlık...
1 saat önce
Erdoğan: "CHP zihniyetinin Türkiye'yi yasaklarla yolsuzluklarla yoksullukla dolu o eski karanlık günlerine tekrar döndürmesine izin vermeyeceğiz.
Erdoğan: "CHP
zihniyetinin Türkiye
'yi yasaklarla yolsuzluklarla yoksullukla dolu o eski karanlık günlerine tekrar döndürmesine izin vermeyeceğiz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 09:33 Kaynak: AA
NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı
Polonya'da Öldürülen Üniversite Öğrencisi Furkan'ın Arkadaşı Konuştu: Hak Etmediği Şekilde Öldü
Real Madrid, Eden Hazard İçin Harekete Geçti
Akşener'den Gümüşhane'ye Sürpriz Ziyaret