Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası...
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası...

17 dakika önce

Erdoğan: Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum.

Erdoğan: Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası..., System.String[]

Erdoğan: Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü ilan edilmesi çağrısında bulunuyorum

Birleşmiş Milletler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM Genel Sekreteri: Körfez'de savaş olabilir
Ivanka Trump'ın kıyafeti BM toplantısına damga vurdu Darbe girişimi sonrası tutuklanan Nazlı Ilıcak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi sözler: Bu BM ne işe yarıyor?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 19:18:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Christchurch saldırısının olduğu 15 Mart'ın, BM'ce İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]