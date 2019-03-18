Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Christchurch'teki Müslümanlara Telefonla Seslendi

Erdoğan, Christchurch'teki Müslümanlara Telefonla Seslendi

53 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Yeni Zelanda hükümetinin bu konuyu ciddiye almasını bekliyoruz.

Erdoğan, Christchurch'teki Müslümanlara Telefonla Seslendi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da iki camiye yapılan terör saldırısına ilişkin, "Yeni Zelanda hükümetinin bu konuyu ciddiye almasını bekliyoruz. Batılı ülkelerin hafife aldığı gibi hafife almaması gerekir." dedi.

Christchurch'teki saldırıda şehit olan Müslümanların aileleri ve yakınlarına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taziye esnasında telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine seslendi.

Sözlerine şehit ailelerine ve Müslümanlara başsağlığı dileyerek başlayan Erdoğan, yaralılara da acil şifa dileklerini iletti.

"Cuma günü başımıza gelen bu olay çerçevesinde bizim şehitlerimizle ilgili değerlendirmemiz şudur: Rabbimiz, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz' buyuruyor." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok açıkça ifade etmem gerekir. Bu bireysel bir olay değildir, organize bir olay olduğu çok açık, net ortadadır. Bu teröristin ülkemize iki kez girişi var. Bunlardan bir tanesinde 3 gün kalmış, ikinci ziyaretinde de 43 gün Türkiye merkezli çevre ülkeler de dahil bu bölgede çalışmasını şu anda istihbarat birimlerimiz tespit etmiş bulunuyor. Yeni Zelanda hükümetinin bu konuyu ciddiye almasını bekliyoruz. Batılı ülkelerin hafife aldığı gibi hafife almaması gerekir. Bu inceliği fark ederek üzerine üzerine gitmesi gerekir. Bunu Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile paylaştım. Terör eylemlerinden çok çekmiş ve çok şehitler vermiş Türkiye olarak ortak çalışmalar yapabileceğimizi de söyledim."

Erdoğan, Yeni Zelanda ve çevredeki tüm Müslümanların her zaman kardeşleri olduğunu, en yakın zamanda bölgeye yapacağı ziyaretle şehit aileleri ile yüz yüze görüşmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından vatandaşlar, "Sizi çok seviyoruz, Allah sizi ve Türkiye'yi korusun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin ruhları için Fatiha da okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:35 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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