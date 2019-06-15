Son Dakika Haberleri: Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı
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Erdoğan CICA aile fotoğrafına katıldı

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı.

CICA aile fotoğrafında hazır bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in arasında yer aldı. Erdoğan, daha sonra diğer devlet başkanlarıyla zirvedeki oturuma geçti. Liderler, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın 5. CICA Zirvesi katılımcıları onuruna vereceği resmi resepsiyona iştirak edecek. - DUŞANBE
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Hükümet, Tacikistan, Cumhurbaşkanı, Politika
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