Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek... - Son Dakika

Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek...
11.04.2021 14:55
Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız."
Erdoğan: "(Çiftçiden patates, soğan ve çeltik alımı) Ramazan öncesi 81 il valiliklerimiz vasıtasıyla bu konuyu yakından takip edip neticelendirerek hem üreticilerimizi sıkıntıdan kurtaracak hem de vatandaşlarımıza destek olacağız."
Ramazan, Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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