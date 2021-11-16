Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu (1) - Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu (1)
16.11.2021 13:36
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın mimar Başak Cengiz'in evine gelişi ve yakınlarına taziyede bulunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın eve girişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başak Cengiz'in annesine taziyede bulunması ailesine -...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın mimar Başak Cengiz'in evine gelişi ve yakınlarına taziyede bulunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın eve girişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başak Cengiz'in annesine taziyede bulunması ailesine - Emine Erdoğan'ın anneye taziyede bulunması ve sohbeti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü incelemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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