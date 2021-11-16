Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başak Cengiz'in fotoğraf albümünü incelemesi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul Ataşehir 'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 'ın mimar Başak Cengiz 'in evine gelişi ve yakınlarına taziyede bulunması

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