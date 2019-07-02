Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Çin'de
Son Dakika Güncel Haber

- Erdoğan, Çin'de

16 dakika önce

- Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandıPEKİN - Resmi temasları kapsamında Çin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

- Erdoğan, Çin'de resmi törenle karşılandı
PEKİN - Resmi temasları kapsamında Çin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
Çin'in başkenti Pekin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Büyük Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Renkli bir karşılama töreninin yaşandığı Pekin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çocuklar ellerinde Türk bayrakları ve çiçeklerle selamladı. Erdoğan TSİ 10.00 sularında Pekin Havaalanı'na geldi. Resmi karşılama töreninin ardından Büyük Halk Sarayı'nda Erdoğan ve Şi ikili görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.
Erdoğan karşılama öncesi Çin medyasına yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki turizmin arttığını vurguladı. Çin ve Türkiye arasında savunma sanayi alanında işbirliği çağrısı yaptı. Son yıllarda savunma alanında hayata geçirilen özgün projelerle Çin'in kendini ispatladığını vurgulayan Erdoğan, bu alanda Türkiye'yle işbirliği noktasında görüşmeler yapılacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çin ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik ediyor.
- Erdoğan, Çin'de
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:37 Kaynak: İHA
çin devlet başkanı, cumhurbaşkanı, çin, er, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



80 yıllık demir ustası makinelere yenik düştü İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çakarlı araç kararına destek Zenginlere ek vergi Ekim ayına ertelendi Borsa, 26 Mart'tan bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerine çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 15:54:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Erdoğan, Çin'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]