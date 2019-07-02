Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşme yaptı
32 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:59 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti
ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.
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