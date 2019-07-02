Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşme yaptı
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Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşme yaptı

32 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile heyetler arası görüşme yaptı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile heyetler arası görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde bölgesel ve uluslararası gündemdeki konular ile ikili ilişkilerin daha ileri taşınmasını sağlayacak görüşmeler yapması bekleniyor.


- Çin
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:59 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı, Şi Cinping, Dünya
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