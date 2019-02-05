Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de Başbaşa Görüştü (3)
19 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:42 Kaynak: DHA
Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası İş Bankası Hisseleri Düştü
Plastik Şişeyi Kapan Kapalı Pazara Koştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız
Erdoğan'ın Fiyatları Düşürmek İçin Dile Getirdiği Tanzim Satış Nedir?