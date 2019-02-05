Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de Başbaşa Görüştü (3)

Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de Başbaşa Görüştü (3)

19 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü.

Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de Başbaşa Görüştü (3), System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:42 Kaynak: DHA

Yunanistan, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Beştepe, Politika
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