Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de Başbaşa Görüştü-ek

Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de Başbaşa Görüştü-ek

12 dakika önce

Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü.

Erdoğan, Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Beştepe'de başbaşa görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:47 Kaynak: DHA

Yunanistan, Beştepe, Güncel
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