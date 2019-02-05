Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Çipras Ortak Basın Toplantısı

Erdoğan-Çipras Ortak Basın Toplantısı

4 dakika önce

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye ile bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Erdoğan-Çipras Ortak Basın Toplantısı, System.String[]
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türkiye ile bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Sorunlara diyalogla çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Çipras ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile aralarındaki diyalogun samimi ve özel olduğunu belirten Çipras, Türk-Yunan ilişkilerinde pozitif gündem oluşturmayı başardıklarını vurguladı.

Çipras, bugünkü görüşmelerde hem kendisinin hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadercilik yapmadığına işaret ederek, "Biz bölgemizdeki sorunlara mahkum olmak niyetinde değiliz. Diyalog çerçevesinde sorunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Görüşmede, ileriye dönük adımları devam ettirme kararı aldıklarını aktaran Çipras, "Ege'de gerginliği azaltma, güven artırıcı adımların atılması konusunda hemfikir olduğumuzu karşılıklı olarak gördük." ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Çipras, görüşmelerde güvenlik konularının da ele alındığını vurgulayarak, "Türkiye ile güvenlik konularındaki iş birliğimizi güçlendirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Çipras, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişim kanalının açık kalmasından son derece memnunum. Bu sayede daha yapıcı adımlar atabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

(Sürecek)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:58 Kaynak: AA

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