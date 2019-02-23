Erdoğan: "Çok Açık, Net Bir Şey Söyleyeyim. Benim Artık Bu Anketlere Vesaire Güvenim Kalmadı."
1 saat önce
Erdoğan: "Çok açık, net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı.
Erdoğan: "Çok açık, net bir şey söyleyeyim. Benim artık bu anketlere vesaire güvenim kalmadı."
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:14 Kaynak: AA
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