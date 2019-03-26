Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Çok Çalışacağız. Hele Hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar Bizim İçin Büyük Önem Arz...

Erdoğan: "Çok Çalışacağız. Hele Hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar Bizim İçin Büyük Önem Arz...

4 dakika önce

Erdoğan: "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:40 Kaynak: AA

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