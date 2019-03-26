Erdoğan: "Çok Çalışacağız. Hele Hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar Bizim İçin Büyük Önem Arz...
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Erdoğan: "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor.
Erdoğan: "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:40 Kaynak: AA
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