Erdoğan: "Çok Çalışacağız. Hele Hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar Bizim İçin Büyük Önem Arz...

Erdoğan: "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor.

Erdoğan: "Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız."

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