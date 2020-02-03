Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerek F-16'larımızla şu anda... - Son Dakika
Erdoğan: "Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerek F-16'larımızla şu anda...
6 saat önce
Erdoğan: "Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerek F-16'larımızla şu anda orada belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 09:50 Kaynak: AA
Erdoğan: "Çok çok farklı bir şekilde orada gerek fırtına obüslerimizle gerek F-16'larımızla şu anda orada belirlenen noktalara vuruşlar devam ediyor"
Son Dakika Dünyayı bekleyen büyük tehlike, 'Kıyamet Buzulu' erimeye başladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu saldırının cevabını da misliyle vermiş durumda Son dakika: Hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu anlar paylaşıldı Koronavirüs, maske fiyatlarını da artırdı! Talep patlaması yaşanıyor