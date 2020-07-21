Erdoğan: "(Çoklu baro düzenlemesi) Avukatların, pek çok hakkını hukuki güvence altına alan bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin iki yılını değerlendirdi. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnfaz düzenlemesiyle hem adaletin tecellisini hem de hükümlülerin topluma kazandırılmasını gözeten yeni bir sisteme geçtik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport alabilmesini biz sağladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çoklu baro düzenlemesini de içeren ve avukatların kılık-kıyafetten baro keseneğine kadar pek çok hakkını hukuki güvence altına alan bir düzenlemeyi de geçtiğimiz hafta hayata geçirdik"