Erdoğan: "Çorlu Havalimanı'nın Hala Hakkıyla Çalışmadığına İnanıyorum.
58 dakika önce
Erdoğan: "Çorlu Havalimanı'nın hala hakkıyla çalışmadığına inanıyorum.
Erdoğan: "Çorlu
Havalimanı'nın hala hakkıyla çalışmadığına inanıyorum. Bu havalimanımızın işlerliğini artırmalı, ismini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı
yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:43 Kaynak: AA
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