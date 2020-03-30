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Erdoğan: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Millete Sesleniş' konuşması yapıyor: Covid-19 tedbirlerimizi pek çok ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 09:14
Son Dakika Antalya Valisi Karaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Samsun'dan destek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek