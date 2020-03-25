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Erdoğan: Covid-19'un yayılma hızını 2-3 hafta içinde kıracağız
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak, süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla çıkacağız"
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Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:32
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