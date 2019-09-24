Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara...
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Erdoğan: "Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara...

27 dakika önce

Erdoğan: "Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip Filistin devletinin bir an önce kurulması"

Erdoğan:

Erdoğan: "Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip Filistin devletinin bir an önce kurulması"

Doğu Kudüs, Filistin, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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