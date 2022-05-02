Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır - Son Dakika
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Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır

02.05.2022 08:57
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır" dedi.

Bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'de kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta gazetecilerle bayramlaşarak, sorularını yanıtladı.

BU HAFTA İÇERİSİNDE PUTİN İLE GÖRÜŞME YAPACAĞIZ

Rusya- Ukrayna savaşı ile ilgili sorulan soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi günü İbrahim Kalın bey aynı şekilde Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat bey birlikte Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar. Gerek Zelenski ile gerek muhataplarıyla yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar. Bu hafta içerisinde Sayın Putin ile biz büyük ihtimalle görüşme yapacağız. İbrahim Bey de aynı şekilde Sayın Uşakov ile bir görüşme yapmak suretiyle o da bu süreci inşallah hızlandırarak acaba buradaki örneğin Mariupol'daki tüm tahliyeleri falan nasıl hızlandırırız, nasıl bu işi belli bir çözüme kavuştururuz, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.

ÇÖZÜM NOKTASI TÜRKİYE OLACAKTIRErdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu arada kendileri de yani özellikle Ukrayna tarafı olsun, Rusya tarafı olsun yani hububat ihracatında filan bizlerden onları da belli bir destek istiyorlar. Bu konuları da yine Sayın Putin'le görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içerisinde olacağız. Ama tabii birinci derecede özellikle bu tahliyelerin hızlandırılması süreci ve bu konuda her türlü adımı atıyoruz. İnşallah atacağız ama burada tabii liderlerin bir araya gelmesi gerekir. Arzumuz olur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim. ve özellikle de tabii Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır, İstanbul veya Ankara olacaktır"

TURİZM MEVSİMİNİN TÜRKİYE'DE OLUMLU GEÇECEĞİNE İNANIYORUMGelen turist sayısı ile ilgili yöneltilen soruya ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Putin bu konularda çok hassas ve elinden gelen desteği vereceğini de söyledi. Bu arada Körfez'le ilgili çok olumlu gelişmeler var. Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz inşallah bu konuda önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de inanıyorum ki Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır. Hızlanacaktır. Diğer alanlarda da Suudi Arabistan Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. ve bunu Muhammed bin Selman ile yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık. ve bu konuda Suudi Arabistan'dan gelecek olan inşallah kardeşlerimizin Türkiye'deki onların turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Bundan dolayı ben turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum. Turizm Bakanımız da bu konudaki çalışmalarını yakın markajda devam ettiriyor" dedi.

- Karaköse
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
Erdoğan: Çözüm noktası inanıyorum ki Türkiye olacaktır
YORUMLAR
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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