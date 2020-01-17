Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun verdiği mektupla ilgili, "İçeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Niye? Eğer kişiye özel bir mektupsa, üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz." dedi.

Cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Ekrem İmamoğlu size bir mektup vermişti, içeriğinde de Kanal İstanbul'la ilgili bilgiler olduğunu söyledi. ÇED Raporu da onaylandı, nasıl bir süreç bekliyor?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Bu mektup gizli bir mektup, kendisi böyle bir açıklama yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum ama, mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok. Niye? Eğer kişiye özel bir mektupsa üzerinde özellikle kapalı olan kısımda çizikler varsa bu şahsa aittir. Benim bunu açıklamam doğru olmaz. Kendisi böyle bir şeyi açıklamış olursa daha isabetli olur. Ama ben gündemde olan bir konu olması hasebiyle Kanal İstanbul konusu bu şahsın konusu değil. Kanal İstanbul konusu bizim konumuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul'un, belediye başkanlığından bu yana adımını attığını, Başbakanlığı döneminde de hızlandırdığı bir süreç olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunların ifade ettiği gibi... Yalanlarla dolu, örneğin 'Yurt dışından Sheikha Moza'nın (Katar Emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani'nin eşi) burada şu kadar yeri var, şu var, bu var' falan. Halbuki hanımefendinin burada böyle bir yeri söz konusu değil. Yok, yalan. Son günlerde bir şey ortaya çıktı, 'CHP'liler buralarda yer kapatıyor' falan diye. Bu da benim derdim değil. Niye? Parası olan gider nereden ne alacaksa, satıcısı bellidir, alıcısı bellidir, alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor. Dünyada İspanya'da, Miami'de, şurada, burada bu kadar gidip yer alanlar var. Kimse 'niye buradan böyle bir yer aldın?' diyor mu?"

Türkiye'de yapılan yasal düzenlemeler neticesinde yabancılara arazi satışının yapılabildiğini, yerlilerin de zaten arazi alabildiğini anımsatan Erdoğan, "Bununla ilgili olarak Kanal İstanbul güzergahında böyle bir satışların yapılmasına yönelik bir imkanı da tanımış değiliz. Çünkü burada şu anda tarlalar olduğu gibi arazisi, arsası vesaire birçok şeyler var. Ama bizim derdimiz başka." dedi.

"Bizim derdimiz şu anda Kanal İstanbul'la dünyaya bir sinyal veriyoruz, bir mesaj veriyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasıl bir Süveyş varsa, nasıl bir Panama varsa buna benzer birçok doğal kanallar olduğu gibi sanal kanallar varsa biz de şimdi sürekli olarak çevremizi tehdit eden, İstanbulumuzu tehdit eden, Boğaz'ımızı tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz. Bu kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. İstanbulumuzun içinde iki yakasıyla gayet güzel bir planlama ve projelendirmeyle inşallah bambaşka bir güzelliğe sahip İstanbulumuz zenginlik kazanacak. Örneğin, mesela 500 bin kişinin yerleştirilebileceği böyle bir yerde buraya şöyle işte akın olacak, insanlar buralara taşınacak gibi birçok şeyler söyleniyor. Belediyecilik veya kamu yönetimi veya devlet, planlama üzerine hayatını sürdürür. Planlamacılıkta başarılıysanız buraya en güzel şekilde bunu yapar ona göre de hem şehrin güzelliğini arttırırsınız hem de planlama noktasında da insanlarınızı mağdur etmeyecek şekilde buralara yerleştirirsiniz. Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız. Bununla ilgili şu anda finansman noktasında da çok ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı süratle atacak ve bir kaç ay içerisinde de inşallah bunu açıklayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün firari sözde "TSK imamı" Adil Öksüz'ün ByLock yazışmalarının ortaya çıktığının hatırlatılması üzerine, "Bu konuyla ilgili olarak tabii şu anda eğer yakalanma noktasına geldiyse zaten gözünün yaşına bakmayız. Hemen gereği neyse yaparız. Bu konuda Milli İstihbarat Teşkilatımız olsun, emniyet teşkilatımız olsun çok ciddi bir dayanışma içerisinde bu süreci işletiyorlar. Yakalandığı anda da fizan da olsa alır gelir, gereğini yaparız." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan, "Almanya Başbakanı Angela Merkel 24 Ocak'ta İstanbul'a gelecek mi?" sorusuna ise "Evet gelecek" cevabını verdi.

"Bütün yavrularımı tebrik ediyorum"



2019-2020 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin tamamlandığına da değinen Erdoğan, "Bütün yavrularımızın gözlerinden öpüyorum, hepsini tebrik ediyorum. Torunlarım da gerçekten başarılı, en küçüğünden en büyüğüne başarılı karneleriyle geldiler. Şimdi burada da baktım yavrularımıza, hepsine de soruyorum 'Nasıl?' hepsi çok iyi. Bu da tabii bizler için iftihar vesilesi. Bu nesil başka olacak, bu nesil başarılarla dolu geleceğimizi inşa edecektir. Bütün ailelere de Rabbim yavrularının mutluluğunu ayrı ayrı tattırsın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne hediyesi dağıttığını da sözlerine ekledi.

(Bitti)