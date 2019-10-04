Son Dakika Haberleri: Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı
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Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı.

Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışında kendini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, vatandaşlara, 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' isimli kitabı dağıttı. Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak verdi.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
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