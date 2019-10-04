Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı
2 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:31 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beştepe
Millet Camisi'nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışında kendini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, vatandaşlara, 'Kuran-ı Kerim
'den Sureler ve Dualar' isimli kitabı dağıttı. Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak verdi.
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