Erdoğan: "Cuma Namazı İçin Toplanan 51 Kardeşimizin Şehadeti, 47'inin Yaralanmasına Neden Olan...

Erdoğan: "Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez"

Erdoğan: "Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez"

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