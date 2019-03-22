Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Cuma Namazı İçin Toplanan 51 Kardeşimizin Şehadeti, 47'inin Yaralanmasına Neden Olan...

Erdoğan: "Cuma Namazı İçin Toplanan 51 Kardeşimizin Şehadeti, 47'inin Yaralanmasına Neden Olan...

1 saat önce

Erdoğan: "Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez"

Erdoğan:
Erdoğan: "Cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti, 47'inin yaralanmasına neden olan kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:45 Kaynak: AA

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