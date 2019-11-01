ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÖNCESİ YANINA GELEN VATANDAŞIN MEKTUBUNU ALDI
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:24 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan, camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan, kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak, mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kadının Erdoğan'ın yanına gitmesi
-Erdoğan'la konuşması
-Detaylar
- İstanbul
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