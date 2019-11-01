Son Dakika Haberleri: ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÖNCESİ YANINA GELEN VATANDAŞIN MEKTUBUNU ALDI
Son Dakika Güncel ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÖNCESİ YANINA GELEN VATANDAŞIN MEKTUBUNU ALDI

ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÖNCESİ YANINA GELEN VATANDAŞIN MEKTUBUNU ALDI

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti.

ERDOĞAN CUMA NAMAZI ÖNCESİ YANINA GELEN VATANDAŞIN MEKTUBUNU ALDI, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan, camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan, kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak, mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının Erdoğan'ın yanına gitmesi

-Erdoğan'la konuşması

-Detaylar


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:24 Kaynak: DHA
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