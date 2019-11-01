Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan, camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan, kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak, mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.

- İstanbul