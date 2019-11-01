Son Dakika Haberleri: Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı
Son Dakika Güncel Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı

Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan, camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan, kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak, mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.

Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:56 Kaynak: DHA
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