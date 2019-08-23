Son Dakika Haberleri: Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe'deki Millet Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe'deki Millet Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Beştepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan, yeni parti için 10-15 gün içinde kamuoyu önüne çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den kritik Suriye görüşmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Emine Bulut hutbesi: Hunharca bir cinayet Samsun'da etkili yağış can aldı! 1 kişi ise kayboldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]