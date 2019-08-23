Erdoğan, cuma namazı sonrası vatandaşlarla sohbet etti
28 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe'deki Millet Camisi'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe'deki Millet Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
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