ERDOĞAN CUMA NAMAZINI BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE KILDI
2 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:17 Kaynak: DHA
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Büyük Çamlıca
Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak
Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani
'yi kabul edecek.
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