Son Dakika Haberleri: Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı
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Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.

Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul edecek. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:26 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, Çamlıca, Güncel
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