Erdoğan Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı
56 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:08 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, cuma namazını Büyük Çamlıca
Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı
'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada Irak
Kürt Bölgesi Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani
'yi kabul edecek.
- İstanbul
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