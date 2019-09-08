Erdoğan: "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış...
59 dakika önce
Erdoğan: "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar?
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Erdoğan: "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar? Çünkü bunlar iki yüzlü"
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