Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış...
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Erdoğan: "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış...

59 dakika önce

Erdoğan: "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar?

Erdoğan:

Erdoğan: "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar? Çünkü bunlar iki yüzlü"

Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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