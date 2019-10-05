Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor.
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Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor.

1 saat önce

Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor.

Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor., System.String[]

Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz

MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:20 Kaynak: AA
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