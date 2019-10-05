Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor.
1 saat önce
Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Erdoğan: Cumhur İttifakı çatısında MHP ile çalışmalarımız memnuniyet verici şekilde sürüyor. Çok daha kapsamlı ve yakın olarak çalışmayı sürdüreceğiz
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