Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

19.03.2021 14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine ilişkin, "Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Biden'ın Putin hakkındaki sözlerine ilişkin, "Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözlerine ilişkin değerlendirilmesini sorması üzerine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğrusu Sayın Biden'ın Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir. Bir devlet başkanının kalkıp Rusya gibi bir devlet başkanına böyle bir ifadeyi kullanması gerçekten kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir ifade değildir. Bana göre de Sayın Putin gerçekten çok çok akıllıca, çok şık bir cevap vermek suretiyle de gereğini yapmıştır."

Erdoğan, bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile yapacağı görüşmede hangi konu başlıklarının ele alınacağının sorulması üzerine, "Şu anda Avrupa Birliğinin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlar ile ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var. Biz tabii bu sürece yönelik şu anda başta Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak suretiyle bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin Avrupa Birliğinden beklentilerini ve bunun yanında da tabii Avrupa Birliği ile ilgili olarak gerek gümrük birliği, gerek vize konusu buna benzer birçok konular var ki bunları tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

Dün Suriye'den Kilis'e roket atılmasına ilişkin soruya da Erdoğan, bunun son bir hafta,10 gün içerisindeki gelişmelerin tezahürü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce bir yanlış daha yapıldı, bu tabii rejim tarafından yapılan uygulamalar ve bunun karşılığında da biz fırtınalarımızla onlara gerekli cevabı verdik. Şimdi Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz."

"Konuşmam 2023'ün adeta manifestosu olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin çarşamba günü yapılacağı kongresine ilişkin soru üzerine, kongreler için ön hazırlıkları kararlı bir şekilde yaptıklarını belirterek, şu anda sloganlardan, çarşamba günü yapacağı konuşmaya varıncaya kadar her şeyin en ideal şekliyle hazırlandığını söyledi.

Çarşamba günü yapacağı konuşmanın adeta 2023'ün bir manifestosu olacağını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gerek insan haklarıyla ilgili yaptığım reform paketi, gerekse ekonomi paketiyle ilgili bütün bunları kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı şu anda planlamış durumdayım. İnşallah çarşamba günü bu konuşmamızı ifade ederek aynı zamanda da tabii AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisiyle bir Cumhur İttifakı olarak 2023'e doğru çıktığımız bu yolda, bu dayanışmamızın gereği nelerdir, neler olacaktır, bunları da en güzel şekilde inşallah ifade edeceğiz."

Erdoğan, çok farklı bir dönemde, koronavirüs sürecinde kongrelerin gerçekleştirildiğini anımsatarak, MHP'nin de genel kurulunu yaptığını söyledi.

AK Parti'nin de bir taraftan genel kurulunu yapacağını dile getiren Erdoğan, "Bütün belde, ilçe ve il kongrelerimizi bütün bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e inşallah Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz, hazırlanacağız. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bu yeni dönüşümle birlikte de inşallah 2024 ve ondan sonrasının hazırlıkları devam edecektir." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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