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Erdoğan: Cumhur İttifakı'nı bölemeyecekler, parçalayamayacaklar.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:43 Kaynak: AA
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