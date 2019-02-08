Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yok

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yok

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur.

Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yok, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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