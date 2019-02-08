Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yok
54 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Cumhur İttifakı'nın içinde başka parti yoktur. Bizimle rastgele bir resim çektirip ondan sonra bu resmi sağda solda istismar edenlere inanmayın" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:39
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