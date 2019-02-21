Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın Karşısına Dörtlü Bir Çete Çıkardılar.
54 dakika önce
Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar.
Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil
ve Pensilvanya'ya verdiler."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: AA
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