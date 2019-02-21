Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın Karşısına Dörtlü Bir Çete Çıkardılar.

Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın Karşısına Dörtlü Bir Çete Çıkardılar.

54 dakika önce

Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar.

Erdoğan:
Erdoğan: "Cumhur İttifakı'nın karşısına dörtlü bir çete çıkardılar. Bu dörtlü çetenin kumandasını da Kandil ve Pensilvanya'ya verdiler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Kandil Dağı, Politika
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