Erdoğan: "Cumhur İttifakı Ülkemizin Yaşadığı Bu Muazzam Dönüşümün Ana Eksenidir.
50 dakika önce
Erdoğan: "Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir.
Erdoğan: "Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir. Cumhur İttifakı, Türkiye
'nin yeniden inşası için bir şanstır. "
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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