Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Cumhur İttifakı Ülkemizin Yaşadığı Bu Muazzam Dönüşümün Ana Eksenidir.

Erdoğan: "Cumhur İttifakı Ülkemizin Yaşadığı Bu Muazzam Dönüşümün Ana Eksenidir.

50 dakika önce

Erdoğan: "Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir.

Erdoğan:
Erdoğan: "Cumhur İttifakı ülkemizin yaşadığı bu muazzam dönüşümün ana eksenidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin yeniden inşası için bir şanstır. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Türkiye, Politika
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